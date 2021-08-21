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Сбежавшие из психлечебницы в Бурятии заключенные назвали причину побега

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Виталий Гриф, главный врач психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь, в котором содержались приговоренные к принудительному лечению заключенные, рассказал о причинах побега задержанных. Об этом 21 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отметил главный врач психдиспнсера, все, кроме инициатора побега, бежали «на слабо».

«Со слов сотрудников полиции, объясняют как в фильме «Джентльмены удачи»: «Все побежали и я побежал». Возвратили больных, которые страдают умственной отсталостью», — рассказал он.

О побеге стало известно ранее в этот день. Как сообщали следователи, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

21 августа около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

На данный момент все преступники задержаны. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

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