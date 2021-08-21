Опубликованы кадры задержания третьего беглеца из психдиспансера в Бурятии

Опубликованы кадры задержания третьего заключенного, сбежавшего из психоневрологического диспансера в Новой Бряни в Бурятии, в субботу, 21 августа.

Задержанным является Александр Расов. Он был привлечен к отбыванию наказания в спецучреждении за уничтожение имущества. По некоторым данным, мужчина страдает умственной отсталостью.

О побеге стало известно ранее в этот день. Из диспансера сбежали семь человек, они проходили принудительное лечение с диагнозами расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость. «Известия» публиковали их фамилии.

Заключенным удалось сбежать во время бунта. Беспорядки произошли в отделении, где находились 60 пациентов. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

Двоих из беглецов удалось задержать ранее, в этот же день был задержан третий заключенный.

Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о сбежавших. В Улан-Удэ и восьми районах республики объявлен план «Сирена». К поиску привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа.