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Беспорядки предшествовали побегу заключенных из психдиспансера в Бурятии

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Пациенты психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии устроили массовые беспорядки, и этим для побега воспользовались содержавшиеся там семь преступников. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

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О побеге стало известно ранее в этот день. По уточненным данным, сбежали семь человек. «Известия» публиковали их фамилии. Все они проходили принудительное лечение. В числе поставленных им диагнозов — расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость.

Как сообщает СК, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

21 августа около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения.

Как уточнялось, заключенные напали на санитара и порезали ему лицо осколком стекла. По данным регионального минздрава, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В настоящее время ведутся поиски сбежавших силами бойцов ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место происшествия направили руководство МВД.

На данный момент трое из семи сбежавших преступников задержаны.

Село Новая Брянь расположено в Заиграевском районе Бурятии, в нем проживают свыше 4 тыс. человек. Глава республики Алексей Цыденов призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.

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