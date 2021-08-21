Задержан третий сбежавший из психдиспансера в Бурятии заключенный

Третий из семи заключенных, сбежавших в четверг из психдиспансера в Новой Бряни в Бурятии, задержан. Об этом 21 августа сообщает РЕН ТВ.

В Instagram очевидцы опубликовали видео его задержания.

По информации телеканала, задержанным является Александр Расов. Он был привлечен к отбыванию наказания в спецучреждении за уничтожение имущества. По некоторым данным мужчина страдает умственной отсталостью.

О побеге стало известно ранее в этот день. Из диспансера сбежали семь человек, они проходили принудительное лечение с диагнозами расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость.

Уточнялось, что около полудня пациенты одного из блоков начали массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медучреждения.

В результате беспорядков пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла. Госпитализация ему не потребовалась.

Двоих из беглецов удалось задержать ранее, в настоящее время ведется розыск четверых беглецов. Власти Бурятии объявили вознаграждение за информацию о сбежавших.

В Улан-Удэ и восьми районах республики объявлен план «Сирена». К поиску привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа.