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Момент побега заключенных из психдиспансера в Бурятии попал на камеры

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В распоряжение СМИ 21 августа поступила видеозапись с побегом заключенных из психдиспансера в в Новой Бряни в Бурятии.

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На кадрах можно увидеть, как пациенты перелезают через забор и скрываются.

О побеге стало известно ранее в этот день. По предварительной информации следователей, около полудня пациенты одного из блоков начали массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медучреждения.

Как сообщалось, в результате беспорядков пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла. Госпитализация ему не потребовалась.

Из диспансера сбежали семь человек, они проходили принудительное лечение с диагнозами расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость. Двоих из них уже удалось задержать, ведется розыск пяти беглецов.

За информацию о сбежавших объявлено вознаграждение. К поиску беглецов привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа. Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту случившегося.

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