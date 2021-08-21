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Брат экс-президента Афганистана присягнул на верность талибам

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Младший брат бывшего президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность захватившему власть в стране движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении талибов 21 августа.

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Как пишет в Twitter журналист Тахир Хан, на церемонии присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки, поддерживающей тесные контакты с талибами.

Два дня назад официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем страны.

17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

Боевики движения «Талибан» вошли в Кабул 15 августа, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, назвав свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни». В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, запланировав завершить операцию до конца августа.

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