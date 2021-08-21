В Черногории начались соревнования по лени

В Черногории начались традиционные соревнования по лени. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает черногорское агентство Kodex.me

Отмечается, что победителя, пролежавшего дольше всех, ждет приз в 300 евро.

Согласно правилам соревнований, участники одновременно должны лечь на покрывала и лежать, не вставая, как можно дольше. Им разрешается спать, читать, есть, пить, но запрещено вставать, подниматься можно в туалет раз в восемь часов.

В 2018 году в Черногории участники шестых открытых соревнований по лени установили рекорд ленивого лежания.

Жители города Никшич Милош Радулович и Анджела Дендич, а также жительница Подгорицы Милка Додерович и жительница Тивата Дияна Лабович спустя 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя года.

Кроме почетного титула они боролись за награду в 400 евро.