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В Бурятии объявили награду за информацию о сбежавших из психдиспансера

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Вознаграждение объявлено за информацию о заключенных, сбежавших из психоневрологического диспансера в Новой Бряни в Бурятии. Об этом сообщили в субботу, 21 августа, в пресс-службе правительства республики.

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«За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

В настоящее время в Улан-Удэ и восьми районах республики объявлен план «Сирена». К поиску беглецов привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа.

Следственный отдел по Заиграевскому району следственного управления Следственного комитета России по региону по факту случившегося начал доследственную проверку.

По предварительной информации следователей, около полудня пациенты одного из блоков начали массовые беспорядки. Пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали из медучреждения.

Как сообщалось, в результате беспорядков пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла. Госпитализация ему не потребовалась.

О побеге стало известно ранее в этот день. По уточненным данным, из диспансера сбежали семь человек, они проходили принудительное лечение с диагнозами расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость. Двоих из них уже удалось задержать, ведется розыск пяти беглецов.

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