Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Правительство одобрило выплаты участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам
Происшествия
Опубликованы фото сбежавших из психбольницы в Бурятии заключенных
Политика
В Крыму предложили переоборудовать квартиру Зеленского под студию телеканала
Общество
В России за сутки выявили 21 000 случаев заболевания COVID-19
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Экономика
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
Авто
Россияне назвали главные критерии выбора автомобиля
Мир
Посольство РФ выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине
Общество
В Ейске простились с погибшими при крушении Бе-200 в Турции

Харитонов сломал руку на турнире Bellator с французом Конго

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Сергей Харитонов в поединке Bellator 265 с французом Чейком Конго сломал руку. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил менеджер российского бойца Юрий Фофанов.

Через травмы к звездам: Сергей Харитонов возвращается в Bellator
В соперниках Чейк Конго, который после 40 лет стал драться лучше, чем до 40

«К сожалению, бой проигран. Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно, и эффективно защищаться», — написал он на своей странице в Instagram.

В ночь на 21 августа Сергей Харитонов на турнире Bellator потерпел поражение от 46-летнего Чейка Конго.

Поединок, проходивший в американском городе Су-Фолс, завершился во втором раунде. 41-летний Харитонов продолжительное время избивал своего противника, но обессилел. Конго атаковал российского спортсмена, перевел бой в партер и сделал удушающий прием. За секунду до конца раунда Харитонов признал свое поражение, постучав по полу.

Это восьмое поражение Харитонова в ММА. На его счету также 31 победа.

Чейку Конго 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и две ничьи.

Ранее, 20 августа, в интервью «Известиям» Харитонов рассказал о своей готовности к поединку. Также уроженец Архангельской области оценил силу Чейка Конго.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021