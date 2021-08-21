Харитонов сломал руку на турнире Bellator с французом Конго

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Сергей Харитонов в поединке Bellator 265 с французом Чейком Конго сломал руку. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил менеджер российского бойца Юрий Фофанов.

«К сожалению, бой проигран. Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно, и эффективно защищаться», — написал он на своей странице в Instagram.

В ночь на 21 августа Сергей Харитонов на турнире Bellator потерпел поражение от 46-летнего Чейка Конго.

Поединок, проходивший в американском городе Су-Фолс, завершился во втором раунде. 41-летний Харитонов продолжительное время избивал своего противника, но обессилел. Конго атаковал российского спортсмена, перевел бой в партер и сделал удушающий прием. За секунду до конца раунда Харитонов признал свое поражение, постучав по полу.

Это восьмое поражение Харитонова в ММА. На его счету также 31 победа.

Чейку Конго 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и две ничьи.

Ранее, 20 августа, в интервью «Известиям» Харитонов рассказал о своей готовности к поединку. Также уроженец Архангельской области оценил силу Чейка Конго.