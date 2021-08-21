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Замминистра обороны РФ открыл в Тульской области семь мостов

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В Тульской области семь мостов было открыто заместителем министра обороны РФ генералом армии Дмитрием Булгаковым. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что пять автодорожных и два пешеходных моста общей протяженностью более 250 погонных метра были возведены в населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области.

«Со значительным опережением графика строительства — с 5 июня по 20 июля — личным составом 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен на профессиональную выучку и мастерство», — заявил в ходе церемонии Булгаков.

Благодаря проведенным работам круглый год может действовать транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Тульской области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тыс. человек, добавили в Минобороны.

Сообщается, что с 2018 года в Тульской области было возведено 26 мостов общей протяженностью 1250 погонных метров.

В церемонии открытия также принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Эти мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населенных пунктов, они также значительно уменьшат время прибытия скорой помощи, пожарной охраны и других служб», — отметил губернатор.

Дюмин выразил надежду на то, что и в дальнейшем сотрудничество с Министерством обороны будет продолжено.

21 июля в Москве началась реализация проекта по строительству нового моста через Москву-реку. Сооружение появится рядом с Деловым центром и станет частью северного дублера Кутузовского проспекта.

Одновременно с мостом строится и основной ход автодороги и эстакад. На четырехполосной магистрали не будет светофоров, допустимая скорость там составит 100 км/ч. Трассу планируется достроить в 2022 году, а ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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