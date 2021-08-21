Опубликованы фото сбежавших из психбольницы в Бурятии заключенных

Фотографии осужденных, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни в Бурятии, появились 21 августа в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

О побеге стало известно ранее в этот день. По уточненным данным, сбежали семь человек. «Известия» публиковали их фамилии. Все они проходили принудительное лечение. В числе поставленных им диагнозов — расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость.

По информации телеканала, некоторые из сбежавших были ранее судимы за разбой, грабеж, угрозы убийством и побои.

Также появилось видео с места побега.

Как уточнялось, сбежать заключенным удалось во время бунта. Они также напали на санитара и порезали ему лицо осколком стекла. По данным регионального минздрава, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В настоящее время ведутся поиски сбежавших силами бойцов ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место происшествия направили руководство МВД.

Село Новая Брянь расположено в Заиграевском районе Бурятии, в нем проживают свыше 4 тыс. человек. Глава республики Алексей Цыденов призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.