Мошенники запустили схему кражи денег с «бесплатной пиццей»

Мошенники запустили акцию по раздаче пиццы от имени нескольких крупных российских банков. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает Telegram-канал In4security.

Злоумышленники создают фейковые сайты, на которых предлагают желающим получить бесплатную пиццу от банка.

«На сегодняшний день мы зафиксировали с десяток доменов, а новые фишинговые ресурсы появляются практически ежедневно. Наибольшее количество вредоносных сайтов предлагает пиццу от имени АльфаБанка», — пишет канал.

Так, для того, чтобы получить ее, пользователь должен ввести на сайте свои данные — Ф.И.О., номер банковской карты и номер телефона. После этого человеку приходит код в СМС, который он должен ввести на сайте. Таким образом мошенники получают доступ к личному кабинету онлайн-банка человека и списывают деньги.

6 августа стало известно, что мошенники научились получать данные банковских карт пользователей с помощью мессенджера Telegram.

Как уточнялось, хакеры с помощью робота-собеседника OTP Bot вынуждают пользователей отдавать им одноразовые пароли, которые банки высылают клиентам по СМС для аутентификации. Помимо финансовых данных, бот также может красть пароли и данные для входа в различные сервисы.