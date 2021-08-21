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На Украине сторонники УПЦ пришли выразить протест патриарху Варфоломею

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На Украине сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) пришли к Верховной раде, чтобы выразить протест патриарху Варфоломею. Об этом в субботу, 21 августа, сообщают местные СМИ.

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Как пишет Telegram-канале PavlovskyNews, верующие хотят донести патриарху, что они не поддерживают томос, который Варфоломей дал Православной церкви Украины (ПЦУ). Прихожане считают своим единственным предстоятелем митрополита Онуфрия — главу УПЦ Московского патриархата.

На данный момент дорога к отелю «Киев» перекрыта. Полиция дежурит вдоль улицы Грушевского.

Отмечается, что в 11:00 (совпадает с мск) УПЦ планирует провести молитвенное стояние под Верховной радой, где Варфоломей будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским и главой парламента Дмитрием Разумковым.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.

Спустя полгода предстоятель УПЦ Филарет заявил, что «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

26 июля Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным.

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