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Экономика
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
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Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

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В России могут ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья. С такой инициативой выступил Минстрой РФ, предложив включить это в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

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В тексте проекта паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, обращается внимание на то, что большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики.

В связи с этим решением задачи в этом направлении является улучшение жилищных условий граждан за счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего.

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: <…> предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в документе.

Кроме этого, министерство предлагает в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Для улучшения жилищных условия россиян также могут начать выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Ожидается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. м.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. По его словам, сейчас подготавливают нормативную базу для создания в стране единой информационной системы арендного жилья, которую планируется завершить к лету 2022 года.

В январе 2021 года «Известия» писали, что власти собираются усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Отмечалось, что Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его предполагалось внести в Госдуму до конца года.

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