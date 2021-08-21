Советники по воспитанию появятся в челябинских школах

В школах Челябинской области с 1 сентября появятся советники по воспитанию. Об этом стало известно после совещания Южно-Уральского педагогического собрания, в котором принял участие глава региона Алексей Текслер.

По словам губернатора, которые приводит kursdela.biz, функция воспитания детей ложится и на общеобразовательные учреждения. Именно поэтому в школах необходимо иметь подобных специалистов.

На данный момент в сфере образования Челябинской области трудятся 122,5 тыс. педагогов.

Ранее сообщалось, что в этом году в 10 пилотных регионах России проводился конкурс под названием «Навигаторы детства». С 1 марта ставки советников-воспитателей появились в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.