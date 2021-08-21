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Секретарь СНБО назвал «подарком» введенные против него российские санкции

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов расценил введенные против него Россией санкции как подарок ко Дню независимости страны. Об этом он написал в субботу, 21 августа, на своей странице в Facebook.

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«Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», — написал Данилов.

Он также пообещал сделать на должности секретаря СНБО еще больше, чтобы «навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни».

Накануне Россия ввела новые санкции против 73 украинских официальных лиц. В частности, в списке фигурируют Данилов и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

При этом в тот же день СНБО Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

11 августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций. Как считает Мурадов, этот комплекс нужен для того, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг Крыма.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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