В России за сутки выявили 21 000 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 000 новых случаев COVID-19. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (1852), Санкт-Петербурге (1665) и Московской области (1119).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 797, выздоровели 20 647 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше чем на неделю.

В тот же день глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

18 августа замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не появилось антител к инфекции. Горелов напомнил, что, согласно рекомендациям, прививаться от коронавируса стоит через шесть месяцев после перенесенного COVID-19. При этом уровень антител не имеет никакого значения.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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