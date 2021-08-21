Лавров высоко оценил компетентность участников конкурса «Лидеры России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил участков «Международного трека» конкурса управленцев «Лидеры России» с успешным прохождением отборочных испытаний. Видеообращение главы МИДа размещено на сайте ведомства в субботу, 21 августа.

«Все вы показали высокую профессиональную компетенцию и отличные личные качества. Продемонстрировали эрудицию, знание истории, географии, культуры и законов нашей страны. Проявили навыки общения и умение работать в команде», — сказал Лавров.

Он напомнил, что на открытое в этом году новое направление конкурса поступило более 10 тыс. заявок из 150 государств. По словам министра, большинство зарубежных конкурсантов являются гражданами тесно связанных с Россией стран.

Лавров выразил уверенность в том, что многие из участников внесут в будущем полезный вклад в развитие России и своих стран, будут способствовать популяризации конкурса на международной арене.

«Убежден, свой вклад в укрепление атмосферы доверия, взаимопонимания между народами внесет и международное направление конкурса «Лидеры России», — подчеркнул он.

Глава российского МИДа также пожелал участникам удачи на финальных испытаниях.

13 июля стало известно, что для участия в очных мероприятиях конкурса управленцев «Лидеры России 2021» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — приглашены 3987 участников.

В 2021 году помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые — «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

В этом сезоне конкурса запланировано 13 финалов. Региональные пройдут для всех восьми федеральных округов в октябре–декабре 2021 года: во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и в Нижнем Новгороде.

Финалы отдельных треков «Студенты», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Наука», а также «Битва сезонов», онлайн-финал трека «Международный» пройдут в Москве в августе-сентябре, а финал «Культуры» состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.

Победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками — ведущими управленцами России.

В начале июня сообщалось, что около 11 тыс. иностранных граждан подали заявки на конкурс «Лидеры России». Это ученые, преподаватели, руководители СМИ, общественные деятели.