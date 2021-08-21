Мужчина ранил соседа из ружья и заперся в доме в Смоленской области

Мужчина ранил соседа из ружья и заперся в доме в Смоленской области

2021-08-21 09:57:36

2021-08-21 09:57:36

2021-08-21 09:57:36

2021-08-21 09:57:36

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