Опубликованы кадры с места пожара гостевого дома под Псковом

Опубликовано первое видео с места пожара гостевого дома под Псковом в субботу, 21 августа.

На кадрах видно, что в результате пожара дом полностью обрушился, некоторые его части еще догорают. На месте работают пожарные.

Возгорание произошло в деревне Подборовье-1 Псковского района в ночь на субботу. Дом, внутри которого отдыхали люди, сгорел и полностью рухнул. В результате погибли три человека.

По факту случившегося следователи начали доследственную проверку. На месте ЧП разбирают завалы. Там также работают следственно-оперативная группа, сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.

Причины возгорания устанавливаются.