В Ейске простились с погибшими при крушении Бе-200 в Турции

В Ейске в субботу, 21 августа, прошла церемония прощания с российскими военными, которые погибли при крушении самолета-амфибии Бе-200, задействованном в тушении пожаров в Турции.

Траурная церемония состоялась на плацу Центра морской авиации ВМФ. Ее посетили сослуживцы и родственники погибших. Они возложили цветы к гробам. Во время прощания на месте дежурила рота почетного караула.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш 14 августа. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан. Среди погибших — российский летчик Евгений Кузнецов, а также военнослужащие Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении их орденами Мужества. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Минобороны РФ «Известиям» уточняли, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направили комиссию российского военного ведомства.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.