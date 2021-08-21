Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В конгрессе призвали к импичменту Байдена из-за ситуации с Афганистаном
Общество
В Бурятии из психбольницы сбежали пятеро осужденных
Мир
Секретарь СНБО назвал «подарком» введенные против него российские санкции
Мир
На Украине заблокировали издание «Страна.ua»
Мир
Пушков назвал не вызывающими удивления новые санкции США против СП-2
Экономика
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом
Общество
В Ейске простились с погибшими при крушении Бе-200 в Турции

В Ейске простились с погибшими при крушении Бе-200 в Турции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ейске в субботу, 21 августа, прошла церемония прощания с российскими военными, которые погибли при крушении самолета-амфибии Бе-200, задействованном в тушении пожаров в Турции.

Траурная церемония состоялась на плацу Центра морской авиации ВМФ. Ее посетили сослуживцы и родственники погибших. Они возложили цветы к гробам. Во время прощания на месте дежурила рота почетного караула.

«Бе» памяти: почему военный самолет-амфибия потерпел крушение в Турции
Что случилось в горах рядом с городом Адана

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш 14 августа. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан. Среди погибших — российский летчик Евгений Кузнецов, а также военнослужащие Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении их орденами Мужества. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Минобороны РФ «Известиям» уточняли, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направили комиссию российского военного ведомства.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021