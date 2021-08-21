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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки мужчину

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По подозрению в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан 25-летний мужчина. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в СК по городу.

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По данным следствия, на улице Бартеневской в Москве 20 августа было найдено тело убитой 23-летней девушки. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила около пяти дней назад.

По подозрению в убийстве был задержан знакомый девушки, который в ходе допроса признал свою вину. Мужчина рассказал, что во время совместного распития спиртных напитков у них возник конфликт, в результате которого он ударил девушку, после чего удушил.

«В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

14 августа в столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда.

По предварительным данным, злоумышленник, который убил 33-летнюю девушку из Белоруссии, сначала повалил ее на землю и оттащил в кусты, где и задушил лосинами. Сообщалось, что на крик девушки подбежали охранники. К тому моменту убийца уже скрылся. 16 августа подозреваемого в убийстве задержали.

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