Три человека погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом
Пожар произошел в гостевом доме под Псковом, в результате погибли три человека. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил «Известиям» информированный источник.
Возгорание произошло в деревне Подборовье-1 Псковского района в ночь на субботу. Дом, внутри которого отдыхали люди, сгорел и полностью рухнул. Спасти удалось одного человека. Уточняется, что детей среди погибших нет.
По факту случившегося следователи начали доследственную проверку. На месте ЧП разбирают завалы. Там также работает следственно-оперативная группа, сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
Накануне пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на юго-западе Москвы. В результате пострадал один человек.