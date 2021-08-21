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В НАТО сообщили об эвакуации около 12 тыс. человек из Афганистана

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Около 12 тыс. иностранных граждан и афганцев, которые работали в посольствах и международных гуманитарных группах, эвакуированы из Афганистана с 15 августа, когда страну захватили боевики радикального движения «Талибан» (террористическая огранизация, запрещена в РФ). Об этом в субботу, 21 августа, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на представителя НАТО.

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Он проинформировал, что процесс эвакуации целенаправленно замедлили для избежания столкновений с талибами и афганцами за пределами аэропорта Кабула.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что с июля из Афганистана эвакуировали более 18 тыс. человек. При этом он подчеркнул, что вывезти помогавших США афганцев не менее важно, чем эвакуировать американцев.

Американский лидер также подчеркивал, что у Соединенных Штатов есть договоренность с талибами о том, что американцев будут пропускать в аэропорт.

19 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана.

В тот день Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он, однако, заявил, что представители радикального движения «Талибан» сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

Вместе с этим в аэропорту Кабула наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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