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Американца приговорили к трем пожизненным срокам за наезд на школьников

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Суд приговорил 58-летнего жителя штата Оклахома к трем пожизненным срокам за пьяный наезд на группу из семи подростков, трое из которых погибли, сообщает 20 августа Daily Mail.

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Авария произошла 3 февраля 2020 года. Макс Таунсенд сбил на своем пикапе семерых перебегавших дорогу старшеклассников. Он гнал со скоростью около 124 км/час, а после происшествия скрылся с места преступления.

В результате от травм скончались 18-летняя Колби Крам, 17-летняя Рэйчел Фриман и 16-летняя Юридия Мартинес. Остальные получили ушибы различной тяжести.

По данным издания, экспертиза показала, что в момент аварии мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его организме нашли следы наркотиков.

Сам Таунсенд утверждал, что потерял сознание перед аварией, так как он «подавился Red Bull».

Отмечается, что мужчина мало раскаивался в своих действиях во время судебного процесса.

«Забрать их [подростков] жизнь и продолжать говорить о них как о мусоре, в который он врезался на проезжей части, — презренно, и поэтому он заслуживает каждый день, который ему предстоит провести [в тюрьме]», — сказал окружной прокурор.

16 июля в Орле вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего ДТП в состоянии наркотического опьянения. Жертвами аварии стали четыре человека, включая восьмилетнего ребенка. Автомобилиста приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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