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Ураган «Грейс» около Мексики усилился до третьей категории

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Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в субботу, 21 августа, сообщил об усилении урагана «Грейс» около Мексики до третьей категории.

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«Грейс» быстро усиливается до крупного урагана. Обрушение на материковую часть Мексики ожидается позже ночью», — уточняется в их сообщении в Twitter.

Метеорологи отмечают, что максимальная скорость ветра достигает 193 км/ч. Ураган идет к западу со скоростью 16 км/ч.

До третьей категории ураган повышают при скорости ветра выше 180 км/ч, при 210 км/ч — до четвертой. Пятую, самую «опасную категорию» присваивают ураганам со скоростью ветра выше 250 км/ч.

Ураган «Грейс» обрушился на полуостров Юкатан на юго-востоке Мексики 19 августа. В результате без электроснабжения остались около 150 тыс. пользователей. Из-за отключения электричества там наблюдались перебои с водоснабжением. Международный аэропорт Канкуна отменил ряд рейсов.

Ранее, 10 августа, президент США Джо Байден заявил, что на страну в ближайшее время надвигаются ураганы, и предложил жителям штатов, на которые может обрушиться стихия, привиться на случай эвакуации.

В июле торнадо обрушились на восточную часть штата Айова. По данным очевидцев, ураганы нанесли значительные разрушения в ряде районов штата. В частности, в городе Уэйверли обрушились деревья, повреждены линии электропередачи, зафиксировано возгорание.

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