Двое детей и взрослый погибли в результате ДТП в Калмыкии
Три человека, в том числе двое детей, погибли и еще двое пострадали в результате автоаварии в Калмыкии. Об инциденте сообщил глава МЧС по республике в субботу, 21 августа.
ДТП произошло в пятницу на 46-м километре автомобильной дороги Комсомольский–Артезиан.
«Легковой автомобиль вылетел в кювет. В результате ДТП погибли три человека, из них двое детей, травмированы еще двое», — приводит текст сообщения «Интерфакс».
Приблизительное время аварии — 17:00 мск.
На месте ДТП работали специалисты Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
19 августа в результате столкновения «КамАЗа» и легкового автомобиля Nissan Almera в Калмыкии погибли пять человек, включая троих детей. ДТП произошло на трассе Р-216 Астрахань–Элиста–Ставрополь на объездном участке дороги.