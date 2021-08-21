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В конгрессе призвали к импичменту Байдена из-за ситуации с Афганистаном

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Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение конгресса США три проекта резолюции об импичменте президента Джо Байдена. Об этом она 20 августа сообщила в своем Twitter.

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Конгрессвумен, которая является ярой сторонницей предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа подчеркнула, что считает преступлением действия Байдена в ситуации с Афганистаном. По ее словам, американский лидер оставил в затруднительном положении тысячи американцев и афганских союзников в исламской республике.

«Сегодня от имени американского народа я представила статьи об импичменте Джо Байдену за неисполнение им служебных обязанностей [по ситуации] в Афганистане, нарушение иммиграционного законодательства, вызвавшее кризис национальной безопасности на нашей южной границе, а также узурпацию конституционного баланса сил путем игнорирования решения Верховного суда», — сказала Грин.

Тем не менее, инициатива республиканки вряд ли пройдет. Как пишет Forbes, даже однопартийцы зачастую отвергают инициативы Грин.

В январе она уже вносила на рассмотрение палаты представителей статьи импичмента главе государства Джо Байдену по обвинению в коррупции. Ее инициатива тогда не получила развития.

20 августа ряд членов республиканской партии США раскритиковали речь главы Белого дома Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане. Многие отметили, что слова американского лидера «оторваны от реальности», и призвали его озаботится возвращением американцев из Афганистана домой.

Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора. В частности, она является сторонницей теории QAnon, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп противостоял некоей тайной организации демократов-сатанистов, вовлеченных в торговлю детьми. Кроме того, она убеждена, что лесные пожары в Калифорнии в 2018 году были вызваны лазером из космоса, контролируемым «могущественной еврейской банковской семьей». Социальные сети несколько раз временно блокировали ее аккаунты за распространение дезинформации.

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