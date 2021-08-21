Боец ММА Харитонов проиграл ветерану Конго на турнире Bellator
Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Сергей Харитонов на турнире Bellator потерпел поражение от 46-летнего французского ветерана единоборств Чейка Конго. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
Поединок, проходивший в американском городе Су-Фолс, завершился во втором раунде. 41-летний Харитонов продолжительное время избивал своего противника, но обессилел.
Конго атаковал российского спортсмена, перевел бой в партер и сделал удушающий прием. За секунду до конца раунда Харитонов признал свое поражение, постучав по полу.
Это восьмое поражение Харитонова в ММА. На его счету также 31 победа. Россиянин не проводил бои в американском промоушене с ноября 2019 года, когда проиграл Линтону Васселлу.
Чейку Конго 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и две ничьи. Последний раз Конго дрался в Bellator в октябре прошлого года, проиграв Тимоти Джонсону.
Ранее, 20 августа, в интервью «Известиям» Харитонов рассказал о своей готовности к поединку. Также уроженец Архангельской области оценил силу Чейка Конго.