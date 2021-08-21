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Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев

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Голливудская актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли 20 августа создала аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане.

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На ее страницу уже подписались почти 4 млн пользователей.

В качестве первой публикации Джоли представила письмо, которое ей написала афганская девочка-подросток.

В своем послании ребенок рассказал о страхе местных жителей за свою жизнь из-за захвата территории исламской республики «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). По словам девочки, с приходом к власти радикалов многие потеряли надежду на новую жизнь.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свое мнение. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всём мире борется за свои основные права человека», — подписала пост актриса.

Она поделилась, что была на границе с Афганистаном почти 20 лет назад за две недели до трагедии 11 сентября. Там, по ее словам, она встретила афганцев, бежавших от талибов.

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«Прискорбно наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охватившего их страну. <...> Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне», — подытожила Джоли.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о намерении создать Исламский Эмират Афганистана. В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Спустя два дня «Талибан» объявил всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвал возобновить работу в государственных учреждениях. Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве.

При этом представитель радикалов пояснил, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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