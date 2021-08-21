Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев

Голливудская актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли 20 августа создала аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы привлечь внимание к ситуации в Афганистане.

На ее страницу уже подписались почти 4 млн пользователей.

В качестве первой публикации Джоли представила письмо, которое ей написала афганская девочка-подросток.

В своем послании ребенок рассказал о страхе местных жителей за свою жизнь из-за захвата территории исламской республики «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). По словам девочки, с приходом к власти радикалов многие потеряли надежду на новую жизнь.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свое мнение. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всём мире борется за свои основные права человека», — подписала пост актриса.

Она поделилась, что была на границе с Афганистаном почти 20 лет назад за две недели до трагедии 11 сентября. Там, по ее словам, она встретила афганцев, бежавших от талибов.

«Прискорбно наблюдать, как афганцы снова вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охватившего их страну. <...> Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне», — подытожила Джоли.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о намерении создать Исламский Эмират Афганистана. В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Спустя два дня «Талибан» объявил всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвал возобновить работу в государственных учреждениях. Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве.

При этом представитель радикалов пояснил, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.