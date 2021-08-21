Три человека погибли и пять пострадали при ДТП в Забайкалье
Три человека погибли, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей в Забайкальском крае, сообщила в субботу, 21 августа, пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, автомобили Toyota Corolla и Toyota Premio столкнулись ночью на автодороге Могойтуй — Сретенск — Олочи в Нерчинском районе Забайкалья. В результате ДТП три человека погибли, пять получили ранения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.
Ранее в субботу три человека погибли в результате столкновения автомобиля Kia с грузовиком Volvo в Псковской области. Трое погибших находились в легковушке.