Россия ввела новые санкции против официальных лиц Украины

Россия вводит новые санкции против официальных лиц Украины. Список пополнили 70 украинских чиновников, передает телеканал «Известия».

К тем, кто оказался в перечне, применят экономические меры. Среди ограничений — блокировка счетов и запрет на вывод средств.

В списке теперь глава МИД страны Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В 2018 году Владимир Путин подписал указ против недружественных действий Украины. В соответствии с ним, правительство определят граждан соседней страны, в отношении которых применяются экономические меры.

Накануне в пятницу кабмин Украины подготовил список из 70 россиян, против которых могут ввести санкции на пять лет.

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