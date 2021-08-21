В аэропорту Джона Уэйна недалеко от Лос-Анджелеса прошла экстренная эвакуация
В аэропорту имени Джона Уэйна недалеко от Лос-Анджелеса 21 августа прошла экстренная эвакуация. Официальные лица сообщают FOX 11, что инцидент привел к эвакуации пассажиров в терминалах A, B и C. Все воздушное движение в этом районе прекращено.
По словам официальных лиц, слова которых приводит Orange County Register, пассажиры аэропорта были эвакуированы из терминалов в связи с неким инцидентом, связанным с безопасностью. Подробности уточняются.
На месте происшествия присутствует большое количество полицейских.
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