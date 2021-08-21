Пушков назвал слова Климкина о борьбе с Россией истерикой

Российский сенатор Алексей Пушков назвал истерикой слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о противодействии России.

20 августа Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США. При этом он выразил опасения, что неудача Вашингтона в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию усилий по достижению демократии в «новой Украине».

«Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угроз ухода США из Украины после того, как он и ушли из Афганистана», — написал Пушков в своем Telegram-канале в пятницу.

Сенатор подчеркнул, что Климкина не смущает сравнение Украины с «полусредневековым Афганистаном», а также признание, что без помощи Вашингтона «новая Украина — ноль без палочки».

«Но это всё для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики», — отметил Пушков.

20 августа депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь США в противодействии России, приведя в пример Афганистан. Он обратил внимание на то, как Соединенные Штаты уже «остановили» талибов.

В этот же день зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова Климкина о способе остановить Россию. Он заявил, что, говоря об этом, бывший глава украинского МИДа подчеркнул отсутствие независимости Киева.