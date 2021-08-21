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Афганский экс-чиновник рассказал о последних часах правления Гани

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Бывший высокопоставленный чиновник Афганистана рассказал 20 августа CNN о последних часах правления бежавшего из страны президента Ашрафа Гани.

Он заявил, что президент не был готов к такому быстрому наступлению талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на столицу Кабул и был вынужден бежать из страны.

В последние часы член администрации Гани встретился в Кабуле с видным членом группы, связанной как с Талибаном, так и с Аль-Каидой (террористическая организация, запрещена в РФ), который прямо сказал ему, что правительство должно сдаться.

«В дни, предшествовавшие приходу талибов в Кабул, мы работали над соглашением с США о мирной передаче власти инклюзивному правительству и отставке президента Гани», — цитирует чиновника CNN.

Переговоры велись, когда талибы уже вошли в город, добавил собеседник телеканала.

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При этом власти Афганистана на протяжении года получали от разведки информацию, что в случае захвата власти боевиками президент будет убит.

«Он поехал в Термез в Узбекистане, где провел ночь, а оттуда в Объединенные Арабские Эмираты. Денег он с собой не взял. У него буквально была только одежда, которую он носил в тот момент», — отметил экс-чиновник.

Отвечая на вопрос об отношениях между Гани и США в последние недели до захвата власти радикалами, собеседник заявил, что американцы «не говорили [бывшему президенту Афганистана] уйти, однако разработали план ускорения переговорного процесса с уполномоченной командой для поездки в Доху для переговоров». После этого Гани должен был передать власть инклюзивному переходному правительству.

«Команда должна была вылететь в понедельник, но Кабул пал в воскресенье (15 августа. — Ред.)», — рассказал он.

Чиновник также сообщил, что власти Афганистана спешно работали над реализацией плана до последней минуты.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни». В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

16 августа посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики террористического движения «Талибан» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

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