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Агроном рассказал о методах выбора вкусных персиков

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Выбрать вкусные персики поможет, в частности, аромат, рассказал в интервью радио Sputnik 21 августа агроном Владимир Викулов.

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К такому методу выбора плодов стоит прибегать, если не получается самостоятельно определить сорт фрукта, считает он.

«Момент, который многие упускают, — это аромат. На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным», — отметил агроном.

Специалист также пояснил, что при выборе персиков стоит определиться с их сортом.

«Есть известный сорт персиков «белый лебедь», внешне он достаточно невзрачный и зачастую на него не обращают внимания. И таким образом упускают один из самых замечательных сортов», — поделился специалист.

Он добавил, что сорт «краснощекий» — первый, что попадает на прилавки в России, — не обладает хорошими вкусовыми качествами.

Кроме того, Викулов развеял миф о том, что персики «мальчики» (имеют выпуклость на «макушке»), вкуснее, чем «девочки» (с ямкой).

6 июля диетолог Анна Король рассказала, что в персиках содержится железо, медь, магний и калий, а также каротин и пектины — все они полезны для пищеварения, состояния кожи и иммунитета.

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