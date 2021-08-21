Республиканцы сочли речь Байдена по Афганистану оторванной от реальности

Ряд членов республиканской партии США в пятницу, 20 августа, раскритиковали речь главы Белого дома Джо Байдена, посвященную ситуации в Афганистане.

«Президент Байден явно оторван от реальности по ситуации в Афганистане. ООН всего месяц или два назад опубликовала отчет, в котором говорилось, что [террористическая организация] «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Ред.) находится в 15 провинциях Афганистана», — написал сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в Twitter.

По его словам, после такого «фиаско» американского лидера с выводом войск США из исламской республике террористы займут всю территорию страны.

Конгрессмен от штата Алабама Майк Роджерс также заметил, что в обращении Байдена по Афганистану «снова игнорировалась реальность».

«Этой катастрофы можно было в полной мере избежать, если бы администрация Байдена потрудилась разработать план. Тысячи американцев находятся на контролируемых «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) территориях, и <...> администрация не может представить точные данные о том, сколько американцев [там] осталось», — написал Роджерс.

Он призвал Белый дом взять «ответственность за свой провал» и обеспечить безопасное возвращение каждого американца домой из Афганистана.

В свою очередь конгрессмен из Техаса Майкл Маккол осудил, что у Байдена все еще нет стратегии по вывозу всех американских граждан, которые находятся за пределами Кабула.

«Комментарии, которые мы только что видели от президента Байдена, были полностью оторваны от реальности. Он не может нам сказать, сколько именно американцев все еще остаются в стране и где они находятся», — отметил Маккол.

Республиканец назвал «безрассудный уход из Афганистана» — одной из худших внешнеполитических ошибок в истории Америки. По его словам, угроза терроризма теперь возрастет, «и руки Байдена будут в крови».

Ранее в пятницу бывший американский президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о выводе войск из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

18 августа Трамп заявил, что около 40 тыс. американцев, собирающихся покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у талибов.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день Байден выступил с речью о ситуации в Афганистане, в которой отметил, что несмотря на критику решения о выводе военных США из страны, не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ от этой операции означал бы эскалацию конфликта.