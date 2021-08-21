Юрист предупредил россиян о «скрытых» налогах

Есть целый ряд платежей и сборов, которые уже заложены в цену приобретаемой продукции — это, так называемые, «скрытые» налоги, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как пояснил специалист, если приблизительно сложить все налоги (скрытые и явные), может получиться немалый процент от доходов.

«Всё это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства», — цитирует агентство Соловьева 21 августа.

Самыми главными из них, по мнению эксперта, являются НДС и акцизы (налагаются на такие товары, как алкогольная продукция, табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топливо и др.).

«Скрытые» налоги можно найти и в платежах за различные лицензии (например, на оружие), за страховки (например, в цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги) и в ряде других.

Соловьев указал, что заранее зная о существовании скрытых налогов и о том, в каких платежах они присутствуют, можно эффективнее планировать свои траты.

10 августа глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство собирается внедрить единый налоговый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов. Система уже действует для физических лиц, теперь ее хотят предложить бизнесу.

Законопроект о едином налоговом платеже внесли в Госдуму в апреле 2021 года. Он был принят в первом чтении в мае и сейчас находится на рассмотрении во втором чтении.