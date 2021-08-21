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Врач заявила о вреде чрезмерного употребления чеснока и лимона при COVID-19

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Чеснок и лимоны полезны для укрепления иммунитета человека и профилактике простуды, однако чрезмерное их употребление при коронавирусе может нанести вред организму. Об этом рассказала в пятницы, 20 августа, в интервью «Пятому каналу» иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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По ее словам, лимоны и чеснок при фанатичном поедании могут вызвать гастрит. Их эффективность в укреплении иммунитета научно не доказана, добавила Логина.

«Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. За исключением того, что фитонциды — еще в 30-е годы проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определенным бактерицидным действием. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета», — пояснила иммунолог.

Для нормального же функционирования организма, в том числе и иммунной системы, человек должен сбалансированно питаться. В частности, в достаточном количестве употреблять не только витамины и микроэлементы, но и белки, и жиры как растительного, так и животного происхождения. Такое питание позволит поддерживать естественные защитные реакции организма, резюмировала врач.

Накануне эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова уточнила, что для восстановления организма после коронавируса в рацион должны входить цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи, а также рыба и кисломолочные продукты.

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