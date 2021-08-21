В Китае назвали десять самых ужасных блюд мира

В Китае составили список десяти самых ужасных блюд мира, среди которых сыр с живыми личинками, приготовленные летучие мыши, дуриан, мясо акулы с ярко выраженным запахом аммиака и другие изыски, сообщил в пятницу, 20 августа, Life.

Так, китайский интернет-пользователь платформы WeChat в качестве одного из самых необычных и ужасных блюд в мире назвал ферментированное мясо акулы с резким запахом мочи (хаукарль). Он рассказал, что жители Исландии выкапывают на песчаном пляже небольшие ямы, кладут в них нарезанное на куски мясо акулы, засыпают его песком и галькой, после чего покрывают слоем крупных камней и держат там от трех до пяти месяцев.

В список также вошли мелко нарубленные бараньи потроха (хаггис). Шотландцы опорожняют бараний желудок и кладут туда нарезанные внутренности барана, например, сердце, печень и легкие.

Китаец также счел ужасным карри из летучей мыши, которое в Индонезии называют паники, дурнопахнущий фрукт дуриан из Мали, жаренных в масле кузнечиков с небольшим количеством соли из Уганды и голубей, которых употребляют во Франции.

Пользователь также обратил внимание на итальянский сыр касу марцу, производимый из экологически чистого органического козьего молока, в которое в целях ферментации добавляют личинок.

Наконец, в тройку лидеров рейтинга вошли тайваньские пирожки из свиной крови и клейкого риса, которые обычно варят на пару или жарят и затем в твердом виде нарезают на полоски. На втором месте оказалось вино, настоянное на живых или засушенных змеях из Вьетнама.

Первую строку рейтинга занял балют из Юго-Восточной Азии — утиные яйца, выдержанные 15–18 дней до созревания в них зародыша птенца. Китаец добавил, что при приеме такой пищи в яйце будут видны скелет и оперение.

17 августа диетолог Дарья Русакова сообщила, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Например, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам, так как в них больше углеводов, чем в натуральном творожке или йогурте.