Юрист рассказал о невыгодных условиях в кредитном договоре с банком

Кредитные организации при оформлении займа нередко включают в договоры с гражданами невыгодные условия, которые в большинстве случаев противоречат действующему законодательству. Об этом рассказала в субботу, 21 августа, агентству «Прайм» заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, самым распространенным является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования. При этом в российском законодательстве нигде не упоминается об обязательном страховании в случае заключения договора потребительского кредита. Отсюда следует, что такое условие можно включить в соглашение только на добровольной основе.

Кроме того, в договор могут добавить в условия дополнительную комиссию вместе с процентами за пользование кредитом, указал Данилов. По его словам, включение в договор любых дополнительных комиссий за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, ущемляет права потребителей и признается недействительным.

Также банк не имеет права включать в кредитный договор условия о подписке на СМС-рассылки о своих услугах, для этого требуется предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы. И понуждения к заключению договора в случае несогласия с данным условием не допускается, подчеркнул адвокат.

На отношения между заемщиком и кредитной организацией при заключении договора потребительского кредитования распространяются положения закона «О защите прав потребителей». Нарушенные права можно оспорить не только в суде, но и путем обращения в Центробанк и в Роспотребнадзор.

16 августа руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян сообщил, что гасить кредит досрочно не стоит тогда, когда нет подушки безопасности.