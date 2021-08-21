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Пушков назвал не вызывающими удивления новые санкции США против СП-2

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Новые американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» не вызывают удивления, поскольку Вашингтон не стремится наладить отношения с Москвой, заявил российский сенатор Алексей Пушков

«Для России никаких обязательств заявление США и ФРГ не несет»
Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев — о будущем «Северного потока – 2», отношениях с Германией после сентябрьских выборов и жертвах потопов

По его словам, на переговорах в Женеве США интересовал только вопрос конфронтации стран, чтобы она не вышла за рамки.

«Они не ставят перед собой задачу нормализации отношений с Россией. Поэтому нынешнее поведение администрации [президента США Джо] Байдена удивления не вызывает», — написал он 21 августа в своем Telegram-канале.

20 августа госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. По его словам, Соединенные Штаты продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не думают о последствиях.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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