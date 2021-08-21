В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского младенца военным

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты США принимают младенца из рук у кого-то в толпе и уносят его вглубь аэропорта Кабула.

«Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу», — цитирует «РИА Новости» Кирби.

Поступок военных он назвал «гуманным актом сострадания».

Ранее, 20 августа, в Twitter появились кадры передачи американским военным ребенка в аэропорту столицы Афганистана.

На видео из собравшейся у забора с колючей проволокой толпы мужчина в национальной одежде поднял грудного ребенка и отдал на другую сторону солдатам Соединенных Штатов.

Heart Broken video from #kabulairport 😭

A mother risks her life & gives her child to #USA soldiers so that hr child can be removed fm the country & her life can be saved fm the #Talibans

She may never see hr baby again yet she doesn't care 😭#Afghanistan

#afghanistanwomen pic.twitter.com/4OfoJiU5DL — ARMED/FORCES (@ARMEDFO20459719) August 20, 2021

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.