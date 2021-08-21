Путин назвал визит Меркель в Москву прощальным и наполненным конструктивом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле заявил в пятницу, 20 августа, что ее визит прощальный, но при этом наполнен конструктивом.

«Я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем», — сообщил президент в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

Российский лидер также сообщил о том, что строительство «Северного потока – 2» (СП-2) близится к завершению, осталось 15 км по морю. По его словам, маршрут транспортировки газа в Европу по трубопроводу короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу.

В свою очередь, по итогам переговоров Меркель заявила, что обсудила с Путиным СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США.

В ходе встречи Путин также отметил, что Украина законодательно готовит выход из Минских соглашений. В связи с этим он призвал канцлера ФРГ в ходе ее визита на Украину оказать влияние на Киев и побудить его выполнять все обязательства в рамках Минских договоренностей.

Переговоры глав государств длились около трех часов.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. Строительство трубопровода планируется завершить 23 августа.