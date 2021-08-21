На финале Евро-2020 в Лондоне более 3 тыс. человек заболели COVID-19

Финал чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне стал «суперзаразным» мероприятием в условиях пандемии коронавируса, следует из исследования, проведенного совместно Министерством культуры и Службой общественного здравоохранения Англии.

Согласно анализу, финал в Лондоне посетили около 2300 больных коронавирусом людей, которые с большой долей вероятности заражали окружающих.

«Общее количество пациентов, которые обратились за помощью в тот период, включая полуфинал (7 июля) и финал (11 июля), были высокими — 2092 и 3404 соответственно. Количество заболевших, которые присутствовали на финале и были потенциально заразными, было 2295», — говорится в исследовании.

Как сообщает The Guardian, всего с играми в рамках Евро-2020 были связаны более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«Исследование <…> показало, что 9402 положительных теста на коронавирус были получены от фанатов на Евро-играх, при этом 3036 человек сообщили о симптомах в течение двух дней после игры, что указывает на то, что они, вероятно, были заразными во время матчей», — приводится статистика на сайте издания.

Как сообщается в исследовании, турнир Евро-2020 и выход Англии в финал соревнований создали значительный риск для здоровья населения Великобритании, даже когда национальная сборная играла за границей.

Сборная Италии одержала победу над англичанами в финале Евро-2020 по результатам серии пенальти 11 июля. Счет основного матча завершился вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти итальянцы обыграли сборную Англии со счетом 3:2. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Решения о количестве зрителей, которые смогут посетить финал чемпионата, менялись несколько раз. 22 июня правительство Великобритании разрешило допустить более 60 тыс. человек на решающую игру турнира. Матч в итоге посетили более 67 тыс. зрителей.