Застреливший ветерана ВВС в Капитолии полицейский оправдан

Полицейский, который во время беспорядков в Капитолии 6 января застрелил ветерана военно-воздушных сил (ВВС) США Эшли Бэббитт, был оправдан после внутреннего расследования. Об этом 20 августа сообщил телеканал NBC News со ссылкой на документ ведомства.

В служебной записке правоохранительных органов Конгресса Соединенных Штатов, полученной NBC News, говорится, что «никаких дальнейших действий по этому поводу предприниматься не будет».

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия, когда во время январских беспорядков пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров. На видеозаписи одного из очевидцев, запечатлевшей стрелявшего, видно, что выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее Бэббитт скончалась в больнице.

Дело о смерти американки в апреле закрыл минюст Штатов. Оснований для уголовного преследования против стрелявшего тогда не нашлось, поскольку нельзя доказать, что он действовал из преступных побуждений.

3 августа сообщалось, что четвертый сотрудник американской полиции, который был свидетелем беспорядков в здании Капитолия в январе, покончил с собой. Кайл ДеФрейтаг проработал офицером полиции США пять лет. На момент смерти ему было 26.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.