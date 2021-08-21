Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минобороны посоветовали НАТО «не беспокоить русского медведя»
Мир
Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с ситуацией с Навальным
Наука
Центр Гамалеи начнет клинические испытания назальной вакцины от COVID-19
Мир
Антонов прокомментировал домыслы о попытках РФ повлиять на политику в США
Общество
Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от COVID-19
Мир
Пентагон обеспокоен сообщениями об избиении американцев в Кабуле
Происшествия
У Рыбинского водохранилища нашли тело пропавшей ранее женщины
Общество
Найденная в лесу под Смоленском годовалая девочка находится в больнице
Мир
Белый дом назвал ответственных за решения о санкциях по СП-2

Застреливший ветерана ВВС в Капитолии полицейский оправдан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейский, который во время беспорядков в Капитолии 6 января застрелил ветерана военно-воздушных сил (ВВС) США Эшли Бэббитт, был оправдан после внутреннего расследования. Об этом 20 августа сообщил телеканал NBC News со ссылкой на документ ведомства.

В служебной записке правоохранительных органов Конгресса Соединенных Штатов, полученной NBC News, говорится, что «никаких дальнейших действий по этому поводу предприниматься не будет».

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
По факту нападения на конгресс США расследуются десятки дел по террористическим статьям

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия, когда во время январских беспорядков пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров. На видеозаписи одного из очевидцев, запечатлевшей стрелявшего, видно, что выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее Бэббитт скончалась в больнице.

Дело о смерти американки в апреле закрыл минюст Штатов. Оснований для уголовного преследования против стрелявшего тогда не нашлось, поскольку нельзя доказать, что он действовал из преступных побуждений.

3 августа сообщалось, что четвертый сотрудник американской полиции, который был свидетелем беспорядков в здании Капитолия в январе, покончил с собой. Кайл ДеФрейтаг проработал офицером полиции США пять лет. На момент смерти ему было 26.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021