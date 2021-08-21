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Вакцину Pfizer полностью одобрят в США 23 августа

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится полностью одобрить применение американской вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в понедельник. Об этом сообщила 20 августа газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ее полное одобрение расширит возможности частных и государственных организаций по введению обязательной вакцинации.

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Ожидается, что заявление регулятора подтолкнет привиться американцев, которые пренебрегали вакцинацией Pfizer/BioNTech.

Ранее препарат был одобрен лишь для экстренного использования для людей старше 12 лет.

4 августа The New York Times сообщала, что FDA собирается полностью одобрить вакцину против коронавируса компании Pfizer к началу сентября.

На прошлой неделе президент США Джо Байден также заявлял, что ожидает полного одобрения вакцины «к началу осени».

На данный момент в Соединенных Штатах получили разрешение на экстренное использование вакцины против коронавирусной инфекции компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. В настоящее время ни одна из них полностью не одобрена.

Кроме того, в конце июня сообщалось, что США расширили список побочных эффектов Pfizer/BioNTech и Moderna, добавив к патологиям миокардит и перикардит.

Pfizer подала заявку на полное одобрение 7 мая, Moderna — 1 июня. При этом последняя еще не представила все данные, которые требуются для окончательного утверждения своей вакцины. Компания Johnson & Johnson, как ожидается, подаст заявку на полное одобрение своего препарата позднее в текущем году.

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