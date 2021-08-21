Полиция отпустила задержанных для проверки документов в подмосковной мечети

Задержанных прихожан мечети в подмосковных Котельниках отпустили из полиции без составления протоколов, сообщает в пятницу, 20 августа, ТАСС со ссылкой на адвоката комитета «Гражданское содействие» (организация включена в реестр иноагентов) Марию Красову.

«В настоящее время все задержанные отпущены на свободу. В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении. Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», — заявила Красова, которая оказывала задержанным правовую помощь.

Она уточнила, что в момент задержания в мечети находились порядка 600 человек. При этом адвокат Лидия Самсонова рассказала «Интерфаксу», что задержали 60 человек, их доставили в отдел полиции «Люберецкое».

По словам Красовой, россиян отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК.

Операция по проверке прихожан мечети началась в пятницу около 13:00. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания.

В апреле ФСБ задержала в Москве изготовителей поддельных документов для мигрантов.