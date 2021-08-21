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Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами за комиссию в Wildberries

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Международные платежные системы Visa и MasterCard направили в российские банки письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий на Wildberries. В них также говорится о возможных штрафах до $100 тыс. Об этом сообщает РБК в пятницу, 20 августа со ссылкой на соответствующие письма.

Отмечается, что их подлинность подтвердили источники в банках.

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«Мы получили жалобу, в которой говорится, что Wildberries добавляет наценку к транзакции, если для оплаты используется карта Visa. Как вы знаете, если продавец взимает дополнительную плату за использование карты Visa, это является нарушением основных правил Visa и правил продуктов и услуг Visa», — цитирует текст письма «РИА Новости».

Компания Visa также просит финансовые организации расследовать инцидент до 31 августа и проверить, не делает ли маркетплейс наценок при оплате картой этой платежной системы. Если по результатам проверки банки не исправят выявленные нарушения, им, согласно письму, грозит штраф в размере $25 тыс. с ежемесячным возрастанием на $25 тыс.

В письме MasterCard также указали на нарушение правил при взимании дополнительных комиссий. Штрафы за нарушения пообещали начислять по нарастающей от $20 тыс. до $100 тыс. Если ответ не предоставят в срок, банку придется заплатить еще $15 тыс.

Ранее в этот же день в Wildberries заявили о давлении со стороны иностранных платежных систем на российские банки из-за введения скидок при использовании отечественных систем оплаты.

С 16 августа Wildberries ввел новые ценовые условия. Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay ее нет.

На следующий день Visa начала собственное расследование по этому факту. В компании выступили «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия негативно сказываются и на потребителях, и на бизнесе.

В MasterCard в России заявили «Известиям», что обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

Позже в тот же день «Известиям» рассказали в Wildberries, что приветствуют готовность MasterCard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений. В интернет-магазине подчеркнули, что

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