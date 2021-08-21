Путин прокомментировал приговор Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность.

«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров», — сказал российский лидер 20 августа на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Президент назвал борьбу с коррупцией очень важной вещью, но отметил, что она не должна использоваться в качестве инструмента политической борьбы.

Кроме того, по словам Путина, «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».

В свою очередь Меркель, комментируя на пресс-конференции ситуацию с Навальным, сообщила, что на переговорах с российским лидером призвала освободить блогера и подчеркнула, что Германия продолжит следить за его делом.

11 августа Алексею Навальному предъявили обвинение в создании некоммерческой организации деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.

Неделей ранее ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) и «Штабы Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

В феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока. Наказание Навальный отбывает в исправительной колонии № 2 во Владимирской области.